Порошенко назвал тревожной новость об отставке Волкера

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook сообщения СМИ об отставке спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

«Тревожная новость из Вашингтона: в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить», — сказал он.

Порошенко добавил, что Волкер также проявлял твердость и стратегическое видение «противодействия российской агрессии». По словам экс-президента, с ним Украина чувствовала уверенность в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, в успехе процесса реформ в стране.

Он отметил, что Волкер установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с властями Украины. По его словам, преемнику спецпредставителя будет непросто его превзойти. Порошенко также поблагодарил Волкера за плодотворное взаимодействие и веру в Украину.