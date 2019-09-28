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Политика ,  
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Порошенко назвал тревожной новость об отставке Волкера

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook сообщения СМИ об отставке спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

«Тревожная новость из Вашингтона: в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить», — сказал он.

Порошенко добавил, что Волкер также проявлял твердость и стратегическое видение «противодействия российской агрессии». По словам экс-президента, с ним Украина чувствовала уверенность в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, в успехе процесса реформ в стране.

Политика
CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

Он отметил, что Волкер установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с властями Украины. По его словам, преемнику спецпредставителя будет непросто его превзойти. Порошенко также поблагодарил Волкера за плодотворное взаимодействие и веру в Украину.

О том, что Волкер подал в отставку, сообщал CNN со ссылкой на источники. Об этом также сообщали собеседники Reuters. По данным телеканала, она произошла на следующий день после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб на президента США Дональда Трампа. CNN отмечает, что в этой жалобе упомянули Волкера.

Политика
Адвокат Трампа заявил о доказательствах влияния Украины на выборы в США

СМИ писали, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США и участника предвыборной гонки Джо Байдена. В связи с этим спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Впоследствии Белый дом опубликовал расшифровку разговора лидеров США и Украины. Однако Пелоси заявила, что публикация стенограммы не изменила отношения демократов к действиям Трампа и процедура импичмента будет продолжена.

Теги: Петр Порошенко, Курт Волкер, отставка
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