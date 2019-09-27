Лавров и Помпео встретились на полях Генассамблеи ООН

Лавров и Помпео встретились на полях Генассамблеи ООН

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН продлилась почти 50 минут. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Встреча началась в Нью-Йорке в 10:32 (17:32 мск) и закончилась в 11:20 (18:20 мск).

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что министры будут вынуждены начать встречу с обсуждения вопроса об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, а также новых санкций.

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