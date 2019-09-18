ФСБ показала видео с места задержания северокорейских браконьеров

ФСБ распространила видеозапись с места задержания северокорейских браконьеров погранслужбой России в Японском море.

На видео российские пограничники осматривают судно с находящимися на борту задержанными браконьерами. Над шхуной виднеется флаг КНДР.

Видео: ФСБ России

Вечером 17 сентября в исключительной экономической зоне России в Японском море были задержаны судна браконьеров под флагом КНДР. В ходе операции нарушители оказали сопротивление российским пограничникам. В столкновении пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение.

По последним данным, число задержанных браконьеров составило 161 человек, среди них также есть пострадавшие, им оказана помощь.