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ФСБ показала видео с места задержания северокорейских браконьеров

ФСБ распространила видеозапись с места задержания северокорейских браконьеров погранслужбой России в Японском море.

На видео российские пограничники осматривают судно с находящимися на борту задержанными браконьерами. Над шхуной виднеется флаг КНДР.

Видео: ФСБ России

Вечером 17 сентября в исключительной экономической зоне России в Японском море были задержаны судна браконьеров под флагом КНДР. В ходе операции нарушители оказали сопротивление российским пограничникам. В столкновении пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение.

По последним данным, число задержанных браконьеров составило 161 человек, среди них также есть пострадавшие, им оказана помощь.

Следователи завели по факту произошедшего уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). В российский МИД был вызван временный поверенный в делах России в Северной Корее Чин Чжон Хёпа. Представитель КНДР пообещал доложить о произошедшем в Пхеньян.

 

Теги: КНДР, браконьерство
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