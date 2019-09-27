Задержанный в Ормузском проливе танкер Stena Impero покинул порт Ирана

Британский танкер Stena Impero, задержанный в Ормузском проливе в июле по подозрению в нарушении правил международного судоходства, покинул иранский порт Бендер-Аббас. Об этом РБК сообщили в компании-владельце танкера Stena Bulk.

Там подтвердили, что Stena Impero и его команда освобождены. Судно направляется в Дубай, чтобы экипаж мог сойти на берег и пройти медицинский осмотр и процедуру дебрифинга, добавили в Stena Bulk.

«Семьи членов экипажа проинформированы, и в настоящее время компания принимает меры для репатриации своих моряков при первой же возможности», — цитирует компания президента и исполнительного директора Эрика Ханелла.

Пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии 23 сентября заявил, что юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены, и после компенсации ущерба судно может выйти в море.