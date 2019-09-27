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Задержанный в Ормузском проливе танкер Stena Impero покинул порт Ирана

Британский танкер Stena Impero, задержанный в Ормузском проливе в июле по подозрению в нарушении правил международного судоходства, покинул иранский порт Бендер-Аббас. Об этом РБК сообщили в компании-владельце танкера Stena Bulk.

Там подтвердили, что Stena Impero и его команда освобождены. Судно направляется в Дубай, чтобы экипаж мог сойти на берег и пройти медицинский осмотр и процедуру дебрифинга, добавили в Stena Bulk.

«Семьи членов экипажа проинформированы, и в настоящее время компания принимает меры для репатриации своих моряков при первой же возможности», — цитирует компания президента и исполнительного директора Эрика Ханелла.

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Власти Ирана заявили об освобождении британского танкера Stena Impero

Пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии 23 сентября заявил, что юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены, и после компенсации ущерба судно может выйти в море.

О задержании шедшего под британским флагом танкера Stena Impero стало известно 19 июля. Он направлялся в город Эль-Джубайль в восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтяные месторождения. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян: Альгис Зарецкий, Андрей Русаков и Юрий Усенко. Задержание танкера Stena Impero произошло после того, как в британском владении Гибралтар был задержан иранский танкер Grace-1.

Теги: новости РБК, Иран, танкер, Персидский залив
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