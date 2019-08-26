Иран заявил о продаже нефти с освобожденного властями Гибралтара танкера

Иран продал нефть с танкера Adrian Darya 1 (ранее Grace 1), задержанного властями Гибралтара в июле, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя правительства Исламской Республики.

Иранские власти не сообщили имя покупателя нефти. Как сообщил представитель правительства Али Рабии, решение о дальнейшем пункте назначения груза примет его новый владелец.

Как сообщает Reuters, пунктом назначения танкера больше не указана Турция, как это было ранее. В настоящий момент судно находится к западу от греческого острова Крит, информация о его новом пункте назначения неизвестна.

19 августа танкер, переименованный в Adrian Darya 1 и получивший иранский флаг, покинул Гибралтар. Власти британской территории еще 15 августа решили освободить задержанное в июле судно, однако выход из вод Гибралтара задержался из-за ордера на арест, выданного судом американского округа Колумбия. Министерство юстиции британской территории отказалось задерживать танкер, указав, что Гибралтар следует законам Европейского союза, а не США. В отличие от США, ЕС не запрещает продажу иранской нефти. В рамках действующего в отношении сирийских властей санкционного режима запрещен экспорт нефти в Сирию.