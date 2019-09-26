Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле

Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле. Об этом говорится в сообщении перевозчика, поступившем в РБК.

Информация о порядке получения страховых компенсаций будет направлена каждому из пострадавших индивидуально, уточнили в компании. Также пассажиры рейса ZF-2244 смогут указать свои данные через форму обратной связи на сайте. По данным авиакомпании, на борту самолета находилось 334 пассажира и десять членов экипажа.

Azur Air также заявляет, что посадка Boeing в Барнауле, во время которой пострадали 56 пассажиров, была штатной, возгорания стойки шасси не было. О том, что стойка шасси могла загореться во время приземления, сообщили экипажу наземные службы аэропорта, после чего было принято решение о срочной эвакуации.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа все пассажиры были экстренно эвакуированы. Возгорание не подтвердилось, аэропортовые службы отработали в соответствии с установленными процедурами», — отмечается в сообщении компании.