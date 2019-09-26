Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 25 сен, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 25 сен, 14:51
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК Технологии и медиа, 12:50 Песков ответил на предложение Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс Политика, 12:45 Алексей Калицев — о марке Genesis и новой концепции владения автомобилем РБК и Genesis, 12:44 СК завел уголовное дело из-за жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле Общество, 12:42 В Оренбурге арестовали дочь обвиненного в изнасиловании детей священника Общество, 12:35 Кремль отказался комментировать публикацию переговоров Трампа с Зеленским Политика, 12:27 Пиджаки для Кононова и вылет семи клубов РПЛ. Итоги 1/16 финала Кубка Спорт, 12:20 Российская теннисистка потерпела крупное поражение на турнире в Ташкенте Спорт, 12:18 Анатолий Печатников — о задачах цифрового ретейл-банкинга Партнерский материал, 12:16 Они как мы: при выходе в Китай забудьте об особом азиатском менталитете Pro, 12:16 Грузовик с нефтью перевернулся в Ставропольском крае Общество, 12:14 Активисты узнали о запросе гей-парой с детьми из России убежища в США Общество, 12:10 Кремль заявил об отсутствии понимания в ответ на письмо Путина по ракетам Политика, 12:05 Губернатор Оренбуржья пообещал помощь пострадавшим из-за священника детям Общество, 12:01
Общество ,  
0 
СК завел уголовное дело из-за жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за жесткой посадки самолета Boeing-767 в Барнауле, сообщается на сайте управления Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

При посадке в аэропорту Барнаула у самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air загорелась задняя правая стойка шасси. Инцидент произошел 25 сентября около 21.00 по местному времени (17.00 мск). Пожар был локализован, а пассажиры эвакуированы. Пострадали 56 человек.

«Семь доставлены [машиной] скорой помощи в город, шесть из них отправили на амбулаторное лечение, и вот одна женщина госпитализирована. У нее ушиб поясничного отдела», — рассказали РБК в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление директора авиапредприятия «Алтай» (оператор аэропорта Барнаул — РБК.) Виталий Архипенко, сделанное им в ходе пресс-конференции, пассажиры травмировались в процессе эвакуации из-за особенности конструкции спасательных трапов.

«Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены», — сказал он, пояснив, что с эти связано большое число пострадавших, обратившихся к врачам «со ссадинами рук и ног».

Позднее в пресс-службе авиапредприятия «Алтай» РБК заявили, что информация о травмопасности трапов «была вырвана из контекста». «Это названо в комплексе причин. Трап не является основной причиной, может быть как совокупность [факторов]», — отметили представители компании.

Теги: Барнаул, СК, аварийная посадка, Boeing 737, новости РБК
Материалы по теме
Число пострадавших после посадки Boeing в Барнауле возросло до 56
Общество
Число пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле возросло до 49
Общество
Очевидцы сообщили подробности жесткой посадки Boeing в аэропорту Барнаула
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter