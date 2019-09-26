СК завел уголовное дело из-за жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за жесткой посадки самолета Boeing-767 в Барнауле, сообщается на сайте управления Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

При посадке в аэропорту Барнаула у самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air загорелась задняя правая стойка шасси. Инцидент произошел 25 сентября около 21.00 по местному времени (17.00 мск). Пожар был локализован, а пассажиры эвакуированы. Пострадали 56 человек.

«Семь доставлены [машиной] скорой помощи в город, шесть из них отправили на амбулаторное лечение, и вот одна женщина госпитализирована. У нее ушиб поясничного отдела», — рассказали РБК в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление директора авиапредприятия «Алтай» (оператор аэропорта Барнаул — РБК.) Виталий Архипенко, сделанное им в ходе пресс-конференции, пассажиры травмировались в процессе эвакуации из-за особенности конструкции спасательных трапов.