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В аэропорту Барнаула у Boeing загорелась стойка шасси
Инцидент произошел при посадке Boeing 767-300, прибывшего в Барнаул из Вьетнама. На борту лайнера находился 331 человек. Несколькими часами ранее в аэропорту Барнаула прошли учения по тушению загоревшегося при посадке самолета
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При посадке в аэропорту Барнаула у самолета Boeing загорелась стойка шасси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

«При посадке самолета Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — рассказал собеседник «Интерфакса».

На сайте аэропорта Барнаула указано, что в 21:13 местного времени (17:13 мск) посадку совершил прибывший из Камраня самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF-2244. Аналогичная информация указана и на сайте самой авиакомпании.

По данным сайта Flightaware.com, рейс выполнял лайнер Boeing 767-300, прибывший с опозданием на восемь минут.

Представитель авиакомпании Azur Air сообщил РБК, что возгорание правой стойки шасси произошло при пробеге севшего лайнера по полосе. «Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. На борту находился 331 человек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur Air все пассажиры были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет, один пассажир обратился за медицинской помощью», — сообщил представитель компании.

Он также сказал, что в настоящее время авиакомпания совместно с авиационными властями, компанией Boeing и администрацией аэропорта Барнаула начала расследование инцидента.

Днем в среду в аэропорту Барнаула прошли пожарно-тактические учения, в ходе которых спасатели пытались потушить загоревшийся при посадке пассажирский самолет. Согласно легенде учений, в момент касания ВПП у самолета произошел подлом стоек шасси и частичное разрушение правого крыла с последующим возгоранием. В учениях приняли участие около 100 человек личного состава федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю, 43 человека сотрудников внештатного и штатного аварийно- спасательного подразделения аэропорта Барнаул, а также более 30 единиц спецтехники.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Кокорева
Теги: Барнаул
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