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Число пострадавших после посадки Boeing в Барнауле возросло до 56
При посадке у самолета загорелась стойка шасси. Лайнер смог затормозить на ВПП, была проведена эвакуация пассажиров
Фото: Markus Mainka / DPA / TASS

К медикам после жесткой посадки Boeing в Барнауле, по данным на утро 26 сентября, обратились 56 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Ранее сообщалось о 42 пострадавших.

Речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air, который выполнялся на Boeing 767-300 с сообщением Камрань (Вьетнам) — Барнаул. После приземления при пробеге по взлетно-посадочной полосе у самолета загорелась правая стойка шасси. Самолет затормозил в конце ВПП, пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

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Очевидцы сообщили подробности жесткой посадки Boeing в аэропорту Барнаула

Всего на борту лайнера были 344 человека, включая членов экипажа. Авиакомпания совместно с авиационными властями приступила к расследованию инцидента.

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В аэропорту Барнаула у Boeing загорелась стойка шасси

Пассажиров обратного рейса отправили в Камрань утром в четверг резервным бортом.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Барнаул, Boeing 767
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