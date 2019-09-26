Число пострадавших после посадки Boeing в Барнауле возросло до 56

Число пострадавших после посадки Boeing в Барнауле возросло до 56

При посадке у самолета загорелась стойка шасси. Лайнер смог затормозить на ВПП, была проведена эвакуация пассажиров

Фото: Markus Mainka / DPA / TASS

К медикам после жесткой посадки Boeing в Барнауле, по данным на утро 26 сентября, обратились 56 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Ранее сообщалось о 42 пострадавших.

Речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air, который выполнялся на Boeing 767-300 с сообщением Камрань (Вьетнам) — Барнаул. После приземления при пробеге по взлетно-посадочной полосе у самолета загорелась правая стойка шасси. Самолет затормозил в конце ВПП, пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Всего на борту лайнера были 344 человека, включая членов экипажа. Авиакомпания совместно с авиационными властями приступила к расследованию инцидента.