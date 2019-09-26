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Экстренную посадку Boeing в Барнауле приняли за учения

Экстренную посадку самолета Boeing 767, летевшего из Вьетнама в Барнаул, перепутали с продолжением учений МЧС. Об этом заявил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, сообщает Ferra.

Во время учений, которые проходили 25 сентября, сотрудники МЧС должны были отработать ситуацию, при которой в самолет попадает молния, что приводит к сбою навигационных систем. «Экипаж принял решение совершить аварийную посадку, при приземлении произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива», — говорится в описании учений на сайте МЧС.

«Сначала никто не поверил, что ситуация реальная и что действительно необходимо принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий», — сказал Степаненко, комментируя экстренную посадку Boeing. Он добавил, пишет «Между строк», что все службы при этом сработали «своевременно и эффективно».

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Boeing 767-300, прибывший из вьетнамского Камраня, совершил экстренную посадку 25 сентября, у лайнера загорелась стойка шасси. Людей эвакуировали по надувным трапам. На борту лайнера находились 344 человека, включая членов экипажа. По последним данным, пострадали 56 человек. СК завел уголовное дело по факту жесткой посадки. Случившееся там связывали с ошибкой пилотов или некачественным техобслуживанием самолета.

Теги: Барнаул, экстренная посадка, МЧС, учения
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