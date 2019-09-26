Депутат Госдумы, заместитель председателя думского комитета по безопасности Наталья Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым. Об этом она заявила на своей странице во «ВКонтакте».

«Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про «аннексию» Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым, например в Ялту», — написала Поклонская, добавив, что на полуострове найдется «красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу» место.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что, когда ООН только создавалась, Иосиф Сталин предложил разместить ее штаб-квартиру в Сочи.

По мнению Лаврова, это было прозорливое предложение. «Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей — после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», — сказал глава российского МИДа.

