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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым

Депутат Госдумы, заместитель председателя думского комитета по безопасности Наталья Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым. Об этом она заявила на своей странице во «ВКонтакте».

«Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про «аннексию» Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым, например в Ялту», — написала Поклонская, добавив, что на полуострове найдется «красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу» место.

Политика
Лавров напомнил о предложении разместить ООН в Сочи

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что, когда ООН только создавалась, Иосиф Сталин предложил разместить ее штаб-квартиру в Сочи.

По мнению Лаврова, это было прозорливое предложение. «Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей — после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», — сказал глава российского МИДа.
 

Теги: Крым, ООН, Наталья Поклонская, штаб-квартира
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