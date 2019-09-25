Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 25 сен, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 25 сен, 14:51
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС Технологии и медиа, 00:24 НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий Финансы, 00:00 В Москве из-за похолодания спрос на обогреватели вырос втрое Общество, 00:00 Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год Общество, 00:00 Число пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле возросло до 49 Общество, 25 сен, 23:57 Глава «Роскосмоса» назвал причину переноса запуска «Протона-М» Общество, 25 сен, 23:51 Лавров напомнил о предложении разместить ООН в Сочи Политика, 25 сен, 23:48 Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского Общество, 25 сен, 23:31 Московское метро ответило на сообщения о возгорании в поезде Общество, 25 сен, 23:15 Захарова назвала речь Зеленского «пропагандистской мишурой» Политика, 25 сен, 23:08 Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа Экономика, 25 сен, 23:03 Маск отреагировал на появление билборда с приглашением посетить Краснодар Общество, 25 сен, 22:55 Лавров сообщил об отказе в американской визе Рогозину Политика, 25 сен, 22:41 Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Политика, 25 сен, 22:22
Политика ,  
0 
Лавров напомнил о предложении разместить ООН в Сочи
В свое время, когда создавалась Организация объединенных наций, с таким предложением выступил Иосиф Сталин. По словам Лаврова, это было дальновидным предложением на фоне очередного визового скандала
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя скандал с невыдачей Штатами виз части российской делегации, которая направлялась на 74-ю Генассамблею ООН, в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что необходимо ставить вопрос, связанный расположением штаб-квартиры организации.

Министр напомнил, что в то время, когда обсуждалось создание ООН, Иосиф Сталин предложил, чтобы ее штаб-квартира разместилась в Сочи. По мнению Лаврова, это было прозорливое предложение.

Политика
Лавров пообещал принять меры из-за невыдачи российским делегатам виз США

«Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей — после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», — сказал Лавров. Он напомнил, что в соглашениях между США и ООН закреплены обязательства о необходимости обеспечивать беспрепятственное участие всех ее членов во всех мероприятиях.

В официальный день старта 74-й Генассамблеи ООН (штаб квартира организации находится в Нью-Йорке) стало известно, что часть российской делегации, в том числе главы международных комитетов российского парламента и руководитель аппарата министра иностранных дел России Сергей Бутин, не получили визы США.

Политика
В постпредстве России при ООН ответили на невыдачу виз делегатам Москвы

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, комментируя ранее ситуацию вокруг невыдачи виз российским делегатам, заявил, что Вашингтон пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Сергей Лавров, ООН, Сочи
Материалы по теме
Лавров сообщил об отказе в американской визе Рогозину
Политика
Постпред при ООН сообщил еще об одной не получившей визы США делегации
Общество
Лавров пообещал принять меры из-за невыдачи российским делегатам виз США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter