Лавров напомнил о предложении разместить ООН в Сочи

В свое время, когда создавалась Организация объединенных наций, с таким предложением выступил Иосиф Сталин. По словам Лаврова, это было дальновидным предложением на фоне очередного визового скандала

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя скандал с невыдачей Штатами виз части российской делегации, которая направлялась на 74-ю Генассамблею ООН, в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что необходимо ставить вопрос, связанный расположением штаб-квартиры организации.

Министр напомнил, что в то время, когда обсуждалось создание ООН, Иосиф Сталин предложил, чтобы ее штаб-квартира разместилась в Сочи. По мнению Лаврова, это было прозорливое предложение.

«Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей — после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», — сказал Лавров. Он напомнил, что в соглашениях между США и ООН закреплены обязательства о необходимости обеспечивать беспрепятственное участие всех ее членов во всех мероприятиях.

В официальный день старта 74-й Генассамблеи ООН (штаб квартира организации находится в Нью-Йорке) стало известно, что часть российской делегации, в том числе главы международных комитетов российского парламента и руководитель аппарата министра иностранных дел России Сергей Бутин, не получили визы США.