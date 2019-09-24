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В постпредстве России при ООН ответили на невыдачу виз делегатам Москвы

Вашингтон пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН, считает первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так дипломат отреагировал на то, что США отказались выдать визы десяти представителям российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН», — написал дипломат.

Полянский также предложил международному сообществу сделать «практические выводы» из этой ситуации.

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24 сентября стало известно, что в день начала «высокой недели» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке часть российской делегации, в том числе главы международных комитетов российского парламента и руководитель аппарата министра иностранных дел России Сергей Бутин, не получили визы США. В связи с этим в российский МИД вызвали заместителя американского посла, ему вручили ноту протеста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона вовремя подала документы на получение виз для участников делегации в Генассамблее ООН.

В Кремле отказ США в выдаче виз членам российской делегации назвали неприемлемым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США требует «жесткого ответа» со стороны Москвы и ООН.

Теги: российские дипломаты, Генассамблея ООН, американские визы, отказ
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