В постпредстве России при ООН ответили на невыдачу виз делегатам Москвы

Вашингтон пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН, считает первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Так дипломат отреагировал на то, что США отказались выдать визы десяти представителям российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
«Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН», — написал дипломат.
Полянский также предложил международному сообществу сделать «практические выводы» из этой ситуации.