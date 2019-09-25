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После посадки Boeing в Барнауле к медикам обратились более 40 человек
По данным следственного управления на транспорте, госпитализированы пять человек. Azur Air, выполнявшая рейс, сообщила, что к медикам обратились около 20 человек, трех пассажиров отправили в больницы с подозрениями на переломы
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России сообщили РБК, что после жесткой посадки Boeing в Барнауле, при которой у самолета загорелась стойка шасси, за медицинской помощью обратились 42 человека.

«На актуальный момент в медчасть аэропорта обратились 42 человека, из них пять человек госпитализированы в больницу с подозрениями на переломы нижних конечностей», — сообщили в пресс-службе. Ранее в пресс-службе МЧС сообщали о 23 обратившихся к медикам.

Общество
В аэропорту Барнаула у Boeing загорелась стойка шасси

По данным Azur Air, к медикам обратились около 20 человек. «Из них трое пассажиров отправлены скорой помощью с подозрениями на перелом», — сказали РБК в пресс-службе авиакомпании. Перевозчик также пообещал оказать материальную помощь пострадавшим пассажирам.

Boeing 767-300 прибыл из вьетнамского Камраня, на борту находился 331 человек. При пробеге по полосе у лайнера загорелась правая стойка шасси, он произвел торможение и остановился в конце ВВП. Экипаж провел эвакуацию пассажиров. Авиакомпания вместе с авиационными властями начала расследование происшествия.

Авторы: Юлия Выродова, Артем Афонский
Теги: Барнаул, жесткая посадка
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