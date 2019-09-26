СК назвал версии инцидента с Boeing в Барнауле

Речь идет об ошибке пилотов или некачественном техническом обслуживании самолета. При посадке у лайнера Azur Air загорелась стойка шасси, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По последним данным, пострадали 56 человек

Фото: СК РФ / ТАСС

Следствие рассматривает две версии жесткой посадки Boeing Azur Air в Барнауле, сообщила РБК старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ западно-сибирского следственного управления на транспорте СК Наталия Яковлева.

«Это ошибка пилотирования и некачественное техническое обслуживание», — сказала она.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после инцидента, который произошел в аэропорту Барнаула 25 сентября. Самолет Azur Air, летевший из Вьетнама, совершил в аэропорту жесткую посадку — у лайнера загорелась стойка шасси. Самолет смог остановиться на ВПП, пассажиров эвакуировали по надувному трапу. Тем не менее, по последним данным, за медицинской помощью обратились 56 человек, которые находились на борту.

Директор предприятия «Алтай» (оператор аэропорта в Барнауле) Виталий Архипенко пояснял, что люди получили травмы в ходе эвакуации: «Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены». Однако позднее в пресс-службе компании заверили РБК, что слова Архипенко были «вырваны из контекста», а причиной травм может быть совокупность факторов.