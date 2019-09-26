Лукашенко заявил об отказе Белоруссии дружить с Западом против России

Развитие отношений Белоруссии с западными партнерами, в частности США, не должно влиять на контакты с Россией, так как государство не объединяется с Западом против нее. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

По его словам, взаимодействие страны с западными партнерами вызывает «некую озабоченность» российской стороны. «Почему это [сотрудничество c Европой и США] должно кого-то напрягать в России? Мы же не дружим с Америкой против России», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что на встречах с представителями США, в частности, требует, чтобы разговор не затрагивал тему выбора Белоруссии между Востоком и Западом. «Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США — с другой», — уточнил президент, отметив, что «никогда никто не обиделся из американцев».

На прошлой неделе глава белорусского МИДа Анатолий Глаз сообщил, что Лукашенко подпишет соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз. В Кремле не увидели в таком решении возможных препятствий для интеграции Белоруссии с Россией.

