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Политика ,  
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Лукашенко заявил о готовности помочь в восстановлении Донбасса
Украина является важнейшим соседом Белоруссии, и Минск готов помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса. «Нам по силам вместе преодолеть все трудности», — сказал Лукашенко

Власти Белоруссии готовы принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса, заявил на встрече с журналистами украинских СМИ президент страны Александр Лукашенко.

«Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру. Те шаги, которые нужны будут участникам этого конфликта, прежде всего украинскому народу», — сказал Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

По его словам, и Киев должен сделать все, чтобы закончить войну на востоке страны. «Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что жители Белоруссии и Украины тесно связаны историческими, духовными и семейными корнями и не имеют права потерять это единство.

«Мы всегда чувствовали поддержку друг друга, невзирая на те потрясения, которыми нас испытывало и испытывает время. Но мы знаем, что нам по силам вместе преодолеть все трудности», — отметил Лукашенко.

В середине сентября во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом президент Белоруссии выразил уверенность в том, что без участия Вашингтона конфликт в Донбассе урегулировать не получится.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Донбасс
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