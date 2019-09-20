Кремль не увидел помех для интеграции в решении Минска по визам с ЕС

Кремль не увидел помех для интеграции в решении Минска по визам с ЕС

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко подписать соглашение об упрощенном визовом режиме с ЕС не повлияет на развитие интеграционных процессов с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, такое решение — внутреннее дело Белоруссии. Он добавил, что это обстоятельство не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, а существующие режимы между Россией и Белоруссией учитываются при проведении таких переговоров и «так или иначе согласовываются между партнерами».

Песков добавил, что «до того как отношения Москвы и Брюсселя были полностью свернуты и заморожены», Россия вела такие же переговоры, и они находились на продвинутой стадии, решались вопросы реадмиссии (согласие страны на прием своих граждан в случае депортации их из других государств. — РБК). «Поэтому это нормальная практика», — заключил Песков. Он при этом добавил, что не знает, было ли Кремлю заранее известно о намерениях Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз сообщил, что Лукашенко подписал соглашение ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии. При этом, отмечал Глаз, для него это было «непростое решение».