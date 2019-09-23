Мадуро заявил о планах США вмешаться в следующие выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что правительство США изучает возможность срыва парламентских выборов в Боливарианской Республике.
«Я уже могу предупредить международную общественность о том, что нынешнее правительство Соединенных Штатов с его экстремистской политикой и нетрадиционной войной против Венесуэлы уже рассматривает возможность срыва парламентских выборов», — сказал Мадуро. По словам президента Венесуэлы, США знают, что «не могут на них победить».
Парламентские выборы в Венесуэле запланированы на 6 декабря 2020 года.
В мае Мадуро предлагал досрочно провести выборы в Национальное собрание (парламент), чтобы «узаконить единственное учреждение, которое не было узаконено за прошедшие пять лет». На выборах 2015 года оппозиция получила в парламенте большинство.