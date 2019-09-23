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Мадуро заявил о планах США вмешаться в следующие выборы в Венесуэле
США готовят вмешательство в парламентские выборы в Венесуэле, которые запланированы на 2020 год, утверждает Мадуро. Президент ранее предлагал провести выборы досрочно
Николас Мадуро (Фото: Miraflores Palace / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что правительство США изучает возможность срыва парламентских выборов в Боливарианской Республике.

«Я уже могу предупредить международную общественность о том, что нынешнее правительство Соединенных Штатов с его экстремистской политикой и нетрадиционной войной против Венесуэлы уже рассматривает возможность срыва парламентских выборов», — сказал Мадуро. По словам президента Венесуэлы, США знают, что «не могут на них победить».

Парламентские выборы в Венесуэле запланированы на 6 декабря 2020 года.

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В мае Мадуро предлагал досрочно провести выборы в Национальное собрание (парламент), чтобы «узаконить единственное учреждение, которое не было узаконено за прошедшие пять лет». На выборах 2015 года оппозиция получила в парламенте большинство.

В январе этого года в Венесуэле обострилась политическая обстановка из-за того, что лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия, Китай, Турция и некоторые другие страны поддерживают Мадуро.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Николас Мадуро, вмешательство в выборы
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