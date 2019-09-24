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Генсека ООН проинформировали об отказе США дать визы дипломатам из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформирован об отказе США выдать визы членам делегации России, которые собирались принять участие в Генассамблее. Об этом заявил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, передает «Интерфакс».

«Я знаю, что уже проинформирован генеральный секретарь ООН о том, что произошло», — подчеркнул он. Он предположил, что в ближайшее время последует реакция со стороны представителя организации.

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Ранее 24 сентября глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что ему отказали в визе для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он добавил, что визу не получили десять членов российской делегации.

Американская сторона утверждала, что россияне не подали документы вовремя, однако в МИД России опровергли данные заявления. Заместителю посла США в России передали ноту протеста из-за случившегося.

Теги: Генсек ООН, отказ в визе, российские дипломаты, США
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