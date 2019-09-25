Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону

Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону. Трансляцию встречи вел телеканал NBC News.

«Лучше, когда нас показывают по телевидению, чем когда мы разговариваем по телефону», — сказал Зеленский президенту США.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле телефонного разговора двух президентов. Беседа Трампа и Зеленского стала поводом для начала конгрессом процедуры импичмента американского лидера на фоне появившихся у СМИ сведений о том, что президент США мог надавить на Зеленского ради политических интересов.

По данным the Wall Street Journal, во время разговора с президентом Украины Трамп потребовал, чтобы Киев начал расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, входившего в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.