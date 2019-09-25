Зеленский назвал Трампа своим «большим учителем»

Президент Украины Владимир Зеленский в состоявшемся в июле телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом назвал главу США своим «большим учителем» в создании «правительства нового формата». Стенограмма беседы опубликована на сайте Белого дома.

«Мы привлекли новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, поскольку мы хотим создать правительство нового формата, нового типа. И в этом Вы для нас большой учитель», — сказал Зеленский, отметив, что намерен искоренить существующие в стране проблемы.

В ответ Трамп заявил, что США делают многое для Украины и тратят на поддержку страны «много усилий и много времени». Американский лидер добавил, что США помогают Киеву больше, чем европейские страны, которым «следовало бы помогать вам (Украине) больше».

В ходе разговора Зеленский также пожаловался Трампу, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон «делают не так много, как могли бы» по вопросу санкций.