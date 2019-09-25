Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 14:51
Трамп назвал прогресс в отношениях с Россией заслугой Зеленского Политика, 21:35 «Краснодар» потерпел третье поражение подряд и вылетел из Кубка России Спорт, 21:30 Зеленский назвал Трампа своим «большим учителем» Политика, 21:21 В конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США Политика, 21:15 Лавров пообещал принять меры из-за невыдачи российским делегатам виз США Политика, 21:11 Новым главой МВФ стала болгарский экономист Кристалина Георгиева Экономика, 20:56 АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл» Бизнес, 20:56 «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд Спорт, 20:54 Минюст США отчитался о проверке разговора Трампа и Зеленского Политика, 20:33 На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США Политика, 20:30 После посадки Boeing в Барнауле к медикам обратились более 40 человек Общество, 20:26 Росстат сообщил об отсутствии роста цен на протяжении двух месяцев Экономика, 20:24 Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях Политика, 20:21 ЦСКА впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Кубка России Спорт, 20:15
Политика ,  
0 
Зеленский назвал Трампа своим «большим учителем»

Президент Украины Владимир Зеленский в состоявшемся в июле телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом назвал главу США своим «большим учителем» в создании «правительства нового формата». Стенограмма беседы опубликована на сайте Белого дома.

«Мы привлекли новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, поскольку мы хотим создать правительство нового формата, нового типа. И в этом Вы для нас большой учитель», — сказал Зеленский, отметив, что намерен искоренить существующие в стране проблемы.

В ответ Трамп заявил, что США делают многое для Украины и тратят на поддержку страны «много усилий и много времени». Американский лидер добавил, что США помогают Киеву больше, чем европейские страны, которым «следовало бы помогать вам (Украине) больше».

В ходе разговора Зеленский также пожаловался Трампу, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон «делают не так много, как могли бы» по вопросу санкций.

Политика
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа

Белый дом опубликовал стенограмму июльской беседы между президентами США и Украины на фоне скандала, начавшегося после публикации The Washington Post о «тревожном обещании» американского лидера украинскому лидеру. По данным WSJ, во время разговора Трамп потребовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, являвшегося членом совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. По версии американских СМИ, это увязывалось с обещанием возобновить поставки военной помощи Украине, но в расшифровке этот вопрос не упоминался.

24 сентября председатель палаты представителей Нэнси Пелози объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Американский лидер назвал эти действия «харрасментом» и пообещал опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.

Теги: Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Материалы по теме
Зеленский пожаловался Трампу на Макрона и Меркель
Политика
WSJ узнала о давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора
Политика
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter