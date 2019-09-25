Зеленский пожаловался Трампу на Макрона и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося в июле телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом пожаловался, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон не оказывают Киеву должной помощи. Стенограмма беседы опубликована на сайте Белого дома.

В ходе разговора украинский лидер сообщил, что поднимал вопрос помощи Украине на встречах с лидерами двух стран.

«Я сказал им, что они делают не так много, как могли бы, в том, что касается санкций. Они не обеспечивают соблюдение санкций», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, хотя Европейский союз по логике должен быть важнейшим партнером страны, технически США оказывают ей гораздо большую поддержку по ряду вопросов, включая санкции против России.