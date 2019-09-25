Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 14:51
СКР начал проверку из-за пожара на российском траулере в Норвегии Общество, 20:08 Хиллари Клинтон назвала Трампа предателем США Политика, 19:59 Гендиректор «дочки» АФК «Система» уволился Бизнес, 19:52 Зеленский пожаловался Трампу на Макрона и Меркель Политика, 19:50 Обязательная маркировка молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года Бизнес, 19:50 ФИФА рекомендовала ограничить выплаты агентам футболистов Спорт, 19:47 Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским Политика, 19:31 «Русский царь». Реакция СМИ на игру Головина в дерби за «Монако» Спорт, 19:30 В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России Общество, 19:30 Путин потребовал от кабмина отчитаться по каждому обращению после паводка Общество, 19:24 Куратор добычи нефти и газа в Минэнерго перейдет в «Газпром нефть» Бизнес, 19:23 НАТО назвало письмо Путина о моратории на РСМД «игнорирующим реальность» Политика, 19:20 Следователь по делу актера Устинова решил уволиться Общество, 19:15 Синоптики предупредили россиян о грядущих температурных аномалиях Общество, 19:14
Политика ,  
0 
Зеленский пожаловался Трампу на Макрона и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося в июле телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом пожаловался, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон не оказывают Киеву должной помощи. Стенограмма беседы опубликована на сайте Белого дома.

В ходе разговора украинский лидер сообщил, что поднимал вопрос помощи Украине на встречах с лидерами двух стран.

«Я сказал им, что они делают не так много, как могли бы, в том, что касается санкций. Они не обеспечивают соблюдение санкций», — заявил Зеленский.

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

По словам президента Украины, хотя Европейский союз по логике должен быть важнейшим партнером страны, технически США оказывают ей гораздо большую поддержку по ряду вопросов, включая санкции против России.

Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора между Трампом и Зеленским на фоне скандала, начавшегося после публикации The Washington Post о «тревожном обещании» американского лидера президенту Украины. WSJ утверждала, что в ходе разговора Трамп требовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, входившего в состав директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. По версии американских СМИ, это увязывалось с обещанием возобновить поставки военной помощи Украине, однако в опубликованной стенограмме этот вопрос не упоминался.

24 сентября председатель палаты представителей Нэнси Пелози объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Глава США назвал действия демократов «харрасментом президента» и пообещал опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.

Теги: Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Политика
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа
Политика
WSJ узнала о давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter