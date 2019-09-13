Путин поручил кабмину заложить в госбюджет помощь пострадавшим от паводка

Путин поручил кабмину заложить в госбюджет помощь пострадавшим от паводка

Президент России Владимир Путин поручил кабмину при формировании проекта госбюджета на следующий год предусмотреть дополнительные средства для восстановления городской инфраструктуры, пострадавшей от паводков в Иркутской области, сообщается на сайте главы государства.

Соответствующий указ президент подписал по итогам поездки 2 сентября в Тулун, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после наводнения.

Также Путин поручил кабмину совместно с правительством Иркутской области разработать план по поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего от стихийного бедствия.

Кроме того, президент также обязал профильную правительственную комиссию решить вопрос с расселением домов из опасных зон, где существует риск подтопления, и компенсировать жителям области причиненный ущерб.

В конце июня в Иркутской области из-за сильных дождей началось наводнение, унесшее жизни 25 человек. Общий ущерб от паводка составил порядка 29 млрд руб.

