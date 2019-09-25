Правительство предложило изменить законопроект об отмене клеток в судах

Правительство России отказалось полностью поддержать запрет на использование металлических клеток в залах заседания суда, в законопроект предложено внести правки. Текст (*pdf) официального отзыва на инициативу размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Ранее глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что правительство одобрило законопроект. При этом она отметила, что в Государственной думе есть «много возражающих» против инициативы. Согласно системе, отзыв правительства на законопроект был опубликован до выступления главы Совфеда — 24 сентября. Тем не менее при наведении курсора на документ в качестве даты размещения отображается 25 сентября.

В тексте отзыва говорится о «концептуальной» поддержке законопроекта, однако отмечается, что его реализация затрудняется дефицитом работников органов внутренних дел и бюджетными сокращениями. В частности, в правительстве заявили, что введение запрета потребует увеличить число полицейских для обеспечения безопасности в суде, для чего необходимо выделить дополнительные 21,5 млрд руб. в год.

Правительство предложило оставить клетки в залах заседания суда, но отдельно рассматривать вопрос о помещении туда подсудимых. С соответствующим ходатайством к судье сможет обратиться каждая из сторон. При этом в документе отмечается, что суд должен гарантировать беспрепятственное конфиденциальное общение между подсудимым и его защитником. В этих целях адвокаты смогут с разрешения судьи заходить в клетку к подзащитному.

Сенаторы внесли законопроект в Госдуму в ноябре 2018 года, мотивируя необходимость запрета тем, что наличие клеток ограничивает возможность подсудимого получать правовую помощь и эффективно участвовать в судебном разбирательстве. В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос. В июне текущего года законопроект поддержал Верховный суд.