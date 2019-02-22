Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда

Министерство юстиции, МВД и Минфин должны дополнительно проработать вопрос о запрете на установку в залах суда так называемых «клеток» и «аквариумов» для подсудимых. Соответствующее поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в документе на сайте правительства.

После дополнительной проработки вопроса ведомствам предстоит внести свои предложения на этот счет — с учетом затрат, необходимых для реализации этого запрета, и с предложениями о возможных источниках финансирования (на демонтаж существующих средств изоляции подсудимых. — РБК).

Законопроект, который запрещает использование в суде «любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины» («аквариумы»), группа сенаторов внесла в Госдуму в ноябре 2018 года. Авторы документа считают, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые, помещенные в защитную кабину, оказываются физически и психологически изолированы от судебного заседания.

Эта изоляция сказывается в первую очередь на их контакте с адвокатами и мешает реализации права на получение квалифицированной юридической помощи. Кроме того, это влияет на присяжных, которые подсознательно считают виновным человека, помещенного в клетку, отмечают авторы.