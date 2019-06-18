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Верховный суд поддержал запрет клеток для подсудимых

Верховный суд России поддержал отмену содержания подсудимых в клетках в залах судов. Об этом сообщил председатель ВС Вячеслав Лебедев, передает «РИА Новости».

«Правосудие можно осуществлять без клеток. Мы с этим согласны и это поддерживаем», — сказал он, отметив, что суд всегда придерживался этой позиции.

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В середине ноября 2018 года члены Совета Федерации предложили запретить клетки в судах. Они внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Сенатор Андрей Клишас отмечал, что использование клеток ограничивает возможность подсудимого получать правовую помощь и эффективно участвовать в судебном разбирательстве. По мнению сенаторов, они оказываются физически и психологически изолированными от заседания суда.

В феврале текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину проработать вопрос о запрете клеток и «аквариумов» для подсудимых. Они должны определить затраты на его реализацию и возможные источники финансирования.

Теги: Верховный суд, клетки, подсудимые
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