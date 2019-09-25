Правительство одобрило законопроект об отмене клеток в залах суда

Правительство поддержало инициативу о запрете использования металлических клеток в залах заседания суда. Об этом сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии, трансляция которой велась на странице СФ на YouTube.

«У нас есть хорошие новости, что на днях правительство дало положительное заключение на проект закона, который внесен Советом Федерации», — сказала Матвиенко, поблагодарив за поддержку этого законопроекта председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Она отметила, что инициативу ожидает «непростой путь» в Государственной думе, где есть «много возражающих». «Но мы будем твердо двигаться по этому пути», — заключила она.

В ноябре 2018 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете использования клеток в залах суда, поясняя, что их наличие ограничивает возможность подсудимого получать правовую помощь и эффективно участвовать в судебном разбирательстве. В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил кабмину проработать вопрос. В июне инициативу поддержал Верховный суд.