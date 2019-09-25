Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете. «До 27 декабря продлили», — заявила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Кроме того, суд продлил срок содержания под стражей Самарридину Раджабову, обвиняемому в насилии к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля в Москве. Ходатайства в отношении фигурантов были рассмотрены на одном заседании.

Как передает ТАСС, адвокат Жукова Илья Новиков предложил суду внести за студента ВШЭ залог в размере 1 млн руб., а также быть его поручителем в случае освобождения из-под домашнего ареста.

Ранее, 3 сентября, Басманный суд перевел Жукова из СИЗО под домашний арест. Следственный комитет прекратил уголовное преследование студента по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК), однако ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК).