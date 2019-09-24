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Политика ,  
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Сенатор прояснил детали отказа США в выдаче виз российским дипломатам

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с РБК прояснил детали отказа США в выдаче виз российским дипломатам для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам сенатора, в визах им отказано не было.

«Их просто не дали, пока. Могут дать позже, могут не дать. Какой запрет? Потому что визы вовремя не дали, наши коллеги не смогли сесть на борт и улететь», — сказал в разговоре с РБК заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Сенатор допустил, что дипломатам могут выдать визы и в последний день Генассамблеи.

«Это не запрет, но это издевательство. Причем это издевательство не над нами [Россией], а над ООН. А почему — это вопрос к США, а не к Климову. Может, они считают, что это никчемная структура, но, когда они брали на себя ответственность предоставить свою территорию для размещения этой организации, они соответствующим образом и обязательства принимали на себя», — отметил Климов.

Сенатор также добавил, что его коллеги — председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий — должны были отправиться в США по работе. «Их обязаны были пустить, не задавая никаких вопросов», — резюмировал он.

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Москва заявила протест США после невыдачи виз российским дипломатам

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 24 сентября. За час до вылета российской делегации из Москвы в Нью-Йорк стало известно, что десять российских делегатов не получили американские визы.

В их числе — сам Косачев, Леонид Слуцкий, главный переводчик и руководитель аппарата министра Сергей Бутин и сотрудники МИДа. Все они должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который представляет страну на Генассамблее. Его выступление состоится в пятницу, 27 сентября.

Как сообщил РБК Константин Косачев, документы на визу десяти россиянам до сих пор находятся на рассмотрении посольства США, хотя поданы они были заблаговременно, и неоднократно на всех уровнях американское посольство информировали о необходимости их скорейшего оформления.

Теги: Андрей Климов, дипломаты, Генассамблея ООН, американские визы, отказ ..., новости РБК
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