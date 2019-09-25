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Лавров поблагодарил США за выданную ему «в конце концов» визу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» США за то, что ему выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации. Любезно Вашингтон это сделал», — сказал он на открытии встречи в «астанинском формате» в Нью-Йорке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook отмечала, что Лавров назвал выдачу виз российской делегации позором.

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24 сентября в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня 74-й Генассамблеи ООН. В ней должны принять участие более ста глав государств и около 80 премьер-министров и глав МИДов. Россию представит Сергей Лавров, который должен выступить 27 сентября.

Однако десять представителей российской делегации не получили американские визы. Среди них оказались глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники внешнеполитического ведомства.

В связи с этим российский МИД передал ноту протеста заместителю американского посла. При этом Захарова отмечала, что Москва вовремя подала документы на получение виз для участников делегации. В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон серьезно относится к своим международным обязательствам и оценивает каждую заявку индивидуально.

Теги: Сергей Лавров, Генассамблея ООН, выдача виз, российская делегация
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