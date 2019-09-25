Лавров поблагодарил США за выданную ему «в конце концов» визу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» США за то, что ему выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации. Любезно Вашингтон это сделал», — сказал он на открытии встречи в «астанинском формате» в Нью-Йорке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook отмечала, что Лавров назвал выдачу виз российской делегации позором.

24 сентября в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня 74-й Генассамблеи ООН. В ней должны принять участие более ста глав государств и около 80 премьер-министров и глав МИДов. Россию представит Сергей Лавров, который должен выступить 27 сентября.