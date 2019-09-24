Минэнерго назвало возможный рост добычи нефти в России после атаки дронов

Россия в короткие сроки может нарастить добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки, но пока этого не требуется. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

«Я думаю, можно согласиться, что, наверное, суммарно в краткосрочный период мы сможем нарастить [нефтедобычу] на тысяч 500 [баррелей в сутки]. В первую очередь это зависит от инвестиционных решений самих компаний», — сказал Новак. Он также отметил, что планы по объемам добычи нефти в России в 2019 году практически не изменились и составляют около 554-556 млн тонн. Новак добавил, что для сохранения таких показателей с небольшим приростом необходимо принять регуляторные меры, без которых может произойти снижение добычи.

14 сентября на объекты инфраструктуры нефтяной компании Saudi Aramco Саудовской Аравии произошла атака дронов. Гендиректор компании Амин Хассан ан-Насер сообщал, что после нападения была приостановлена добыча 5,7 млн барр. нефти в сутки. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США примут меры по снабжению мирового рынка нефти.

Сокращение добычи нефти после атаки на Saudi Aramco привело к резкому повышению цены на нефть. Так, на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала $71,95 за баррель.