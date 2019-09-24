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Эксперты-лингвисты дали заключение о твите посольства США про митинги

Публикация посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа расценена как призыв к протестным действиям. Об этом заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, сославшись на заключение экспертов, передает ТАСС.

По словам Пискарева, в публикации усмотрели «скрытый смысл и агитацию на участие в неразрешенном митинге». Комиссия обратилась за помощью к независимым экспертам-лингвистам, чтобы определить, «что это было».

«У нас есть подкрепление нашей позиции, что все-таки имело место вмешательство», — прокомментировал глава комиссии результаты лингвистической экспертизы.

Пискарев добавил, что в Госдуме рассчитывают на диалог с преемником посла США Джона Хантсмана, который подал в отставку в августе, чтобы обсудить дальнейшие отношения стран.

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В начале августа Совет Федерации заявил, что нашел в публикации управления по консульским вопросам Госдепа США с предупреждением о несогласованной акции в Москве следы вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму. После этого в Госдуме инициировали создание специальной комиссии по изучению фактов вмешательства западных стран в выборы.

Хантсман в свою очередь называл твит с маршрутом акции «консульским оповещением», а не вмешательством во внутренние дела России.

Несогласованные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 27 июля и 3 августа, во время которых задержали, по разным данным, от 1074 до 1373 человек и от 600 до 1001 человека соответственно.

Теги: Госдума, США, Twitter, вмешательство, внутренние дела
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