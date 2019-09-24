Эксперты-лингвисты дали заключение о твите посольства США про митинги

Эксперты-лингвисты дали заключение о твите посольства США про митинги

Публикация посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа расценена как призыв к протестным действиям. Об этом заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, сославшись на заключение экспертов, передает ТАСС.

По словам Пискарева, в публикации усмотрели «скрытый смысл и агитацию на участие в неразрешенном митинге». Комиссия обратилась за помощью к независимым экспертам-лингвистам, чтобы определить, «что это было».

«У нас есть подкрепление нашей позиции, что все-таки имело место вмешательство», — прокомментировал глава комиссии результаты лингвистической экспертизы.

Пискарев добавил, что в Госдуме рассчитывают на диалог с преемником посла США Джона Хантсмана, который подал в отставку в августе, чтобы обсудить дальнейшие отношения стран.