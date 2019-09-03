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Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы определимся с датой заседания, чтобы задать интересующие нас вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела России», — заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

Хантсману направили соответствующее письмо из нижней палаты парламента, уточнил он. Пискарев также напомнил, что у посла поменялся адрес офиса, а значит, приглашение он, вероятно, еще не получил. 

Поводом для приглашения Хантсмана в Госдуму стала публикация на странице посольства США в России в Twitter карты с маршрутом несанкционированной акции в Москве 3 августа. В дипмиссии рекомендовали американцам воздержаться от посещения мест проведения митинга.

«Хантсман высказал свою версию появления на официальном аккаунте посольства США точного маршрута движения участников несанкционированного митинга. Прозвучало неубедительно», — добавил глава комиссии.

Ранее сам Хантсман назвал пост с маршрутом акции «консульским оповещением», а не вмешательством во внутренние дела России. «Самая важная часть работы посла США в России — это обеспечение охраны жизни американских граждан», — пояснил он радиостанции «Эхо Москвы».  

Он также призвал не сравнивать обвинения России во вмешательстве в выборы президента США и публикацию дипмиссией маршрута несогласованных митингов. «Это то, что я бы назвал ложной эквивалентностью», — добавил посол. 

В начале августа Совет Федерации нашел следы вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму. В качестве примера называлась публикация управления по консульским вопросам Госдепа США с предупреждением о несогласованной акции в Москве. После этого в Госдуме предложили создать специальную комиссию по изучению фактов вмешательства западных стран в выборы.   

Ранее посол США в России Джон Хантсман подал в отставку, срок его миссии в Москве завершится 3 октября. По данным New York Times, президент Дональд Трамп может выдвинуть на пост посла в России первого замгоссекретаря Джона Салливана.      

Акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. На митингах 27 июля и 3 августа задержали, по разным данным, от 1074 до 1373 человек и от 600 до 1001 соответственно. СК завел несколько уголовных дел по статье о массовых беспорядках 27 июля. 

Теги: Госдума, Джон Хантсман, вмешательство в выборы
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