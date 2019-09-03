Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы

Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы определимся с датой заседания, чтобы задать интересующие нас вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела России», — заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

Хантсману направили соответствующее письмо из нижней палаты парламента, уточнил он. Пискарев также напомнил, что у посла поменялся адрес офиса, а значит, приглашение он, вероятно, еще не получил.

Поводом для приглашения Хантсмана в Госдуму стала публикация на странице посольства США в России в Twitter карты с маршрутом несанкционированной акции в Москве 3 августа. В дипмиссии рекомендовали американцам воздержаться от посещения мест проведения митинга.

«Хантсман высказал свою версию появления на официальном аккаунте посольства США точного маршрута движения участников несанкционированного митинга. Прозвучало неубедительно», — добавил глава комиссии.