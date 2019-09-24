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На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, назначив министром иностранных дел Вадима Пристайко, заявила бывший депутат Верховной рады и соратница Виктора Януковича Анна Герман. С нынешним главой МИДа Россия не хочет вести диалог, отметила она в эфире телеканала «112».

По словам Германа, Зеленский был избран как президент, у которого мог бы быть диалог с Москвой и российский лидером. Однако он назначил руководителем МИДа Пристайко, с которым не захотят вести диалог в России. «Пристайко не та фигура. При всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва», — заявила Герман.

По ее мнению, на должность главы внешнеполитического ведомства было необходимо назначить человека, с которым бы «говорили и Запад, и Восток». Такими кандидатами могли бы стать экс-министр иностранных дел страны Константин Грищенко и бывший замглавы МИДа Александр Чалый, отметила Герман. Кроме этого, она добавила, что команда Зеленского не разработала четкой стратегии, и сторонники украинского лидера не знают, «куда вести страну».

В конце августа Зеленский предложил на должность министра иностранных дел кандидатуру 49-летнего Вадима Пристайко, который с мая 2019 года был заместителем главы офиса Зеленского и сопровождал его во многих зарубежных поездках. Прежде, с 2017 года, он был первым замминистра иностранных дел Украины и возглавлял миссию Украины при НАТО. Верховная рада одобрила назначение Пристайко, на посту главы МИДа он сменил 51-летнего Павла Климкина, который возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство с 2014 года.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Анна Герман
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