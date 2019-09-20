В МИД Украины назвали «идеальное» время проведения выборов в Донбассе

В МИД Украины назвали «идеальное» время проведения выборов в Донбассе

Выборы на Украине и, в частности, в Донбассе «в идеале» должны пройти в 2020 году. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.

«В идеале мы должны провести выборы на всей территории Украины. Когда у нас будут следующие выборы. В 2020 году? Прекрасно. Месяц и дату пусть определяет ЦИК», — сказал он.

Министр добавил, что обеспечить соблюдение стандартов ОБСЕ, необходимых для проведения выборов, возможно в том случае, если «завтра начать разводить силы» по всей линии разграничения в Донбассе, а затем приступить к разминированию, выводу военной техники и другим шагам.

Пристайко предложил попробовать это сделать. При этом он отметил, что реальность может быть не идеальной для того, чтобы все требования были соблюдены, поэтому на Украине могут не успеть провести выборы в 2020 году.