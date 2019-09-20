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В МИД Украины назвали «идеальное» время проведения выборов в Донбассе

Выборы на Украине и, в частности, в Донбассе «в идеале» должны пройти в 2020 году. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.

«В идеале мы должны провести выборы на всей территории Украины. Когда у нас будут следующие выборы. В 2020 году? Прекрасно. Месяц и дату пусть определяет ЦИК», — сказал он.

Министр добавил, что обеспечить соблюдение стандартов ОБСЕ, необходимых для проведения выборов, возможно в том случае, если «завтра начать разводить силы» по всей линии разграничения в Донбассе, а затем приступить к разминированию, выводу военной техники и другим шагам.

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Пристайко предложил попробовать это сделать. При этом он отметил, что реальность может быть не идеальной для того, чтобы все требования были соблюдены, поэтому на Украине могут не успеть провести выборы в 2020 году.

Ранее в сентябре глава украинского МИДа заявлял, что согласился на «формулу Штайнмайера», регулирующую введение особого статуса Донбасса. По его словам, этот статус начинает действовать на момент проведения выборов, но окончательно вступает в силу после признания ОБСЕ выборов честными.

При этом «формула Зеленского» по Донбассу предполагает отсутствие изменений Конституции Украины по особому статусу региона, сообщал депутат Рады Богдан Яременко. По его словам, в ней также говорится, что выборам должны предшествовать прекращение огня, разведение сил и обмен удерживаемыми.

Теги: МИД Украины, Донбасс, выборы
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