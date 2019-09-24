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Капитан врезавшегося в мост судна из России получил срок в Южной Корее

Окружной суд южнокорейского Пусана приговорил капитана врезавшегося в мост российского сухогруза Seagrand Андрея Серикова к 2,5 годам условно. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Серикова признали виновным в попытке покинуть место инцидента после столкновения с яхтой в порту перед тем, как сухогруз столкнулся с мостом, в создании препятствий для транспорта, а также в управлении судном в нетрезвом состоянии. Условный приговор действует с испытательным сроком четыре года, россиянин имеет право подать на апелляцию.

Общество
В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост

28 февраля шедший под российским флагом сухогруз врезался в мост в южнокорейском порту Пусан. При проходе под пролетом моста судно задело носовой частью участок между опорами. В результате инцидента был поврежден корпус судна, в конструкции моста образовалась вмятина. В службе береговой охране заявили, что предупреждали капитана сухогруза о риске аварии, однако россиянин не понял английскую речь.

Дальневосточное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту происшедшего. В морской полиции Южной Кореи заявили, что в момент инцидента Сериков находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: Южная Корея, сухогруз, авария
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