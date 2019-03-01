Сеул заявил о нетрезвом состоянии капитана врезавшегося в мост сухогруза

Морская полиция Южной Кореи уведомила российские власти о том, что капитан ходящего под флагом России сухогруза Seagrand, который врезался в мост в южнокорейском порту Пусан, в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом РБК сообщил консул России в Пусане Роман Быков.

«Мы получили уведомление от морской полиции, где указано, что капитан был пьян во время управления судном Seagrand. При этом мы также общались с экипажем, посетили судно. Со слов экипажа и тех, кто был на капитанском мостике во время столкновения, капитан был трезв», — заявил он.

По словам консула, дальше в этом вопросе будет разбираться следствие. Быков отметил, что официальных обвинений от Южной Кореи пока никому предъявлено не было.

«Власти Кореи имеют право задержать любого подозреваемого ими в совершении преступлений на 48 часов без предъявления обвинений, соответственно, капитан сейчас задержан», — сказал дипломат, добавив, что капитан судна является подозреваемым.