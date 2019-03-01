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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Сеул заявил о нетрезвом состоянии капитана врезавшегося в мост сухогруза

Морская полиция Южной Кореи уведомила российские власти о том, что капитан ходящего под флагом России сухогруза Seagrand, который врезался в мост в южнокорейском порту Пусан, в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом РБК сообщил консул России в Пусане Роман Быков.

«Мы получили уведомление от морской полиции, где указано, что капитан был пьян во время управления судном Seagrand. При этом мы также общались с экипажем, посетили судно. Со слов экипажа и тех, кто был на капитанском мостике во время столкновения, капитан был трезв», — заявил он.

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По словам консула, дальше в этом вопросе будет разбираться следствие. Быков отметил, что официальных обвинений от Южной Кореи пока никому предъявлено не было.

«Власти Кореи имеют право задержать любого подозреваемого ими в совершении преступлений на 48 часов без предъявления обвинений, соответственно, капитан сейчас задержан», — сказал дипломат, добавив, что капитан судна является подозреваемым.

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Быков добавил, что южнокорейские власти допросили еще двух членов экипажа. При этом подробностей допроса он не привел. «Сейчас на судне все спокойно, оно находится на причале, на нем есть все необходимые припасы», — заключил консул.

Российский сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан 28 февраля. В результате корпус получил повреждения, а в конструкции моста образовалась вмятина пять на пять метров.

По данным службы береговой охраны, операторы порта Пусан связывалась с капитаном российского судна с предупреждением о возможной аварии, однако капитан не понял английскую речь.

Теги: сухогруз, Консул, Южная Корея
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В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост
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