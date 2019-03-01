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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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СК начал проверку после столкновения сухогруза с мостом в Южной Корее

Следствие начало проверку по факту столкновения российского сухогруза Seagrand с мостом в южнокорейском порту Пусан. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России. Проверка организована по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Инцидент произошел днем 28 февраля. Судно под флагом России следовало по направлению к Пусану из соседнего южнокорейского порта Пхохан. При проходе под пролетом моста сухогруз задел носовой частью участок между опорами, в результате корпус судна был поврежден.

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По информации южнокорейского издания News Joins, навигационная береговая служба послала сигнал капитану судна скорректировать маршрут, чтобы избежать аварии, однако тот «плохо понял английский». Как писало агентство «Рёнхап», капитан был пьян: количество алкоголя в его крови почти в три раза превышало максимально допустимую норму.

Морская полиция Южной Кореи начала расследование, капитана задержали, а судно отвели на безопасное расстояние. По данным портала «Водный транспорт», оно приписано к порту Владивостока. Seagrand привез в Пусан 1,4 тыс. т железных труб, которые были выгружены в порту утром, сообщало «Рёнхап».

Теги: Следственный комитет, Южная Корея, российское судно, авария
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