СК начал проверку после столкновения сухогруза с мостом в Южной Корее

СК начал проверку после столкновения сухогруза с мостом в Южной Корее

Следствие начало проверку по факту столкновения российского сухогруза Seagrand с мостом в южнокорейском порту Пусан. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России. Проверка организована по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Инцидент произошел днем 28 февраля. Судно под флагом России следовало по направлению к Пусану из соседнего южнокорейского порта Пхохан. При проходе под пролетом моста сухогруз задел носовой частью участок между опорами, в результате корпус судна был поврежден.

По информации южнокорейского издания News Joins, навигационная береговая служба послала сигнал капитану судна скорректировать маршрут, чтобы избежать аварии, однако тот «плохо понял английский». Как писало агентство «Рёнхап», капитан был пьян: количество алкоголя в его крови почти в три раза превышало максимально допустимую норму.

Морская полиция Южной Кореи начала расследование, капитана задержали, а судно отвели на безопасное расстояние. По данным портала «Водный транспорт», оно приписано к порту Владивостока. Seagrand привез в Пусан 1,4 тыс. т железных труб, которые были выгружены в порту утром, сообщало «Рёнхап».