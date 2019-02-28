В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост

По данным службы береговой охраны, операторы порта Пусан выходили на связь с капитаном российского судна Seagrand с предупреждением о возможной аварии, если он не сменит курс, но тот плохо понял английскую речь

Фото: Canaan_manager / Instagram

Ходящий под российским флагом сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан. Об этом пишут местные издания News Joins, Chosun и News Khan. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел 28 февраля в 16:23 по местному времени (10:23 мск). Грузовое судно врезалось носовой частью в участок между опорами моста. В результате корпус получил повреждения, а в конструкции моста образовалось вмятина пять на пять метров.

Как указывает News Joins со ссылкой на береговую охрану, навигационная береговая служба послала сигнал капитану о возможной аварии, в случае если он не скорректирует маршрут, и дала указания о перемене курса. Однако российский капитан «плохо понял английский».

Отслеживающий морскую навигацию портал MarineTraffic в последний раз получил сигнал о положении Seagrand по автоматической идентификационной системе (AIS) поздно вечером 26 февраля. В тот момент судно шло по направлению к Пусану из соседнего порта Пхохан.

Инцидент расследует морская полиция. Капитана российского судна задержали. Спасатели отвели Seagrand на безопасное расстояние, чтобы не преграждать движение другим судам, и поставили на якорь.