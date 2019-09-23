Посольство России отреагировало на крах Thomas Cook стихами Маршака

Российское посольство в Великобритании выразило сожаление в связи с банкротством туристической компании Thomas Cook. В своем посте в Twitter представители дипмиссии процитировали строки из поэмы Самуила Маршака «Мистер Твистер».

«Грустно слышать о крахе Thomas Cook, которая стала знаменитой в СССР благодаря Самуилу Маршаку еще в 1933 году», — говорится в сообщении. Цитаты из поэмы Маршака приводятся на английском языке: «Горы и недра, север и юг, пальмы и кедры покажет вам Кук».

Ранее туркомпания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о прекращении своей деятельности, в ней было введено внешнее управление. За границей Великобритании у оператора остались около 150 тыс. клиентов, благодаря страховке в течение двух недель они смогут вернуться домой. По данным BBC News, в августе Thomas Cook пытался заключить соглашение с китайской Fosun на £900 млн, однако сделка сорвалась из-за требования участвовавших в переговорах банков предоставить еще £200 резервного финансирования.