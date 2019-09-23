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Бизнес ,  
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«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

«Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе. Туроператор «Интурист» является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у «Интуриста» и глобального Thomas Cook также используются разные», — объяснил Толчин. В «Интуристе» отметили, что клиенты компании улетают и возвращаются в обычном режиме. Никаких изменений во время зимнего сезона также не ожидается.

«Интурист» — советская и российская туристическая компания, основанная в 1929 года. Она входит в предприятие Intourist-Thomas Cook, основным владельцем которого является Thomas Cook Group — британский туристический холдинг.

В 2010 году Thomas Cook и «Интурист» объявили о создании совместного предприятия ITC Travel Investments. Согласно договору, российская компания стала владельцем 49,9% СП, передав в него свой туроператорский и розничный бизнес. Но в конце 2018 года «Интурист» вышел из капитала ITC Travel Investments, после чего 100% предприятия стали принадлежать Thomas Cook.

Бизнес
Китайская Fosun получит контроль над компанией — владельцем «Интуриста»

Ранее Guardian сообщил, что Thomas Cook прекратил свою деятельность. При этом за границей Великобритании остались около 150 тыс. клиентов туроператора. Их счета больше не оплачиваются, но у них есть страховка, которая позволит в случае необходимости добраться домой. В Управлении гражданской авиации Великобритании агентству Reuters сообщили, что вернуть всех пострадавших от прекращения работы турфирмы планируется в течение двух недель.

Thomas Cook владеет гостиницами, самолетами и круизными лайнерами по всему миру. В последний год у турагентства возникли финансовые проблемы. Как сообщает Би-би-си, Thomas Cook заключил соглашение с китайской компанией Fosun на сумму £900 млн, однако сделка в последний момент сорвалась.

Среди возможных причин краха Thomas Cook Би-би-си называл возросшую конкуренцию на туристическом рынке, которая связана в появлением небольших онлайн-операторов и авиакомпаний-лоукостеров.

Теги: Интурист, Thomas Cook, туроператор
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