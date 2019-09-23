«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

«Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе. Туроператор «Интурист» является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у «Интуриста» и глобального Thomas Cook также используются разные», — объяснил Толчин. В «Интуристе» отметили, что клиенты компании улетают и возвращаются в обычном режиме. Никаких изменений во время зимнего сезона также не ожидается.

«Интурист» — советская и российская туристическая компания, основанная в 1929 года. Она входит в предприятие Intourist-Thomas Cook, основным владельцем которого является Thomas Cook Group — британский туристический холдинг.

В 2010 году Thomas Cook и «Интурист» объявили о создании совместного предприятия ITC Travel Investments. Согласно договору, российская компания стала владельцем 49,9% СП, передав в него свой туроператорский и розничный бизнес. Но в конце 2018 года «Интурист» вышел из капитала ITC Travel Investments, после чего 100% предприятия стали принадлежать Thomas Cook.