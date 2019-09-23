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Курс доллара на 24 сентября USD ЦБ: 63,95 (+0,1)

Курс евро на 24 сентября EUR ЦБ: 70,28 (-0,32)

Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

В Екатеринбурге пропал журналист URA.ru

«Транснефть» раскрыла статистику содержания хлора в нефти «Роснефти»

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на игру чемпионата Италии

Мусульмане России заявили о необходимости мечетей во всех крупных городах

Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Минздрав пообещал «Фризиум» для всех нуждающихся в нем детей

Застрявшие в аэропортах клиенты туроператора Thomas Cook. Фоторепортаж

Полиция объявила в розыск жену предполагаемого «шпиона ЦРУ» Смоленкова

Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях

Полиция вызвала Азара для повторного протокола из-за незаконной акции

Мелания Трамп открыла торги на бирже Нью-Йорка

На севере Москвы загорелся ангар

«Союзмультфильм» анонсировал серию «Простоквашино» с возлюбленной Печкина