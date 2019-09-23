Общество , 23 сен, 19:47
0
Застрявшие в аэропортах клиенты туроператора Thomas Cook. Фоторепортаж
Британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о своей ликвидации. Компания включает в себя российские компании «Интурист» и «Библио-Глобус». Несмотря на то, что туроператор заявил, что ликвидация не отразится на туристах, некоторые из них столкнулись со сложностями: например, на Майорке или в Тунисе, где людей заставляли расплачиваться за проживание, опасаясь, что компания этого не сделает
Британские клиенты Thomas Cook в аэропорту Анталии, Турция
Туристы Thomas Cook в аэропорту Майорки
В аэропорту Майорки
В аэропорту Франкфурта. 23 сентября немецкая авиакомпания Condor заявила, что отказывается перевозить путешественников, забронировавших билеты через Thomas Cook
В аэропорту Майорки
Анталия. Турция
В аэропорту Менорка, Испания
В аэропорту Мальты
Туристы в аэропорту Майорки, Испания
В аэропорту Энфида, Тунис
Вв аэропорту Майорки, Испания
В аэропорту Майорки, Испания
В аэропорту Ираклион, Крит, Греция