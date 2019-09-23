Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 63,95 (+0,1) Quote, 13:09
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 70,28 (-0,32) Quote, 13:09
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики Общество, 20:59 В Екатеринбурге пропал журналист URA.ru Общество, 20:29 «Транснефть» раскрыла статистику содержания хлора в нефти «Роснефти» Бизнес, 20:28 Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на игру чемпионата Италии Спорт, 20:22 Мусульмане России заявили о необходимости мечетей во всех крупных городах Общество, 20:19 Лукашенко наградил Пугачеву орденом Общество, 20:11 Минздрав пообещал «Фризиум» для всех нуждающихся в нем детей Общество, 20:04 Застрявшие в аэропортах клиенты туроператора Thomas Cook. Фоторепортаж Общество, 19:47  Полиция объявила в розыск жену предполагаемого «шпиона ЦРУ» Смоленкова Общество, 19:47 Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях Политика, 19:41 Полиция вызвала Азара для повторного протокола из-за незаконной акции Общество, 19:40 Мелания Трамп открыла торги на бирже Нью-Йорка Политика, 19:24 На севере Москвы загорелся ангар Общество, 19:18 «Союзмультфильм» анонсировал серию «Простоквашино» с возлюбленной Печкина Общество, 19:12
Общество ,  
0 
Застрявшие в аэропортах клиенты туроператора Thomas Cook. Фоторепортаж
Британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о своей ликвидации. Компания включает в себя российские компании «Интурист» и «Библио-Глобус». Несмотря на то, что туроператор заявил, что ликвидация не отразится на туристах, некоторые из них столкнулись со сложностями: например, на Майорке или в Тунисе, где людей заставляли расплачиваться за проживание, опасаясь, что компания этого не сделает 
Фото: IHA / AP

Британские клиенты Thomas Cook в аэропорту Анталии, Турция

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Туристы Thomas Cook в аэропорту Майорки

Фото: Enrique Calvo / Reuters
В аэропорту Майорки
Фото: Michael Probst / AP

В аэропорту Франкфурта. 23 сентября немецкая авиакомпания Condor заявила, что отказывается перевозить путешественников, забронировавших билеты через Thomas Cook

Фото: Francisco Ubilla / AP
В аэропорту Майорки
Фото: IHA / AP
Анталия. Турция
Фото: David Arquimbau Sinteis / EPA / ТАСС

В аэропорту Менорка, Испания

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

В аэропорту Мальты

Фото: Francisco Ubilla / AP

Туристы в аэропорту Майорки, Испания

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters
В аэропорту Энфида, Тунис 
Фото: Enrique Calvo / Reuters
Вв аэропорту Майорки, Испания
Фото: Clara Margais / DPA / ТАСС
В аэропорту Майорки, Испания
Фото: Stefanos Rapanis / Reuters
В аэропорту ​Ираклион, Крит, Греция
Теги: мультимедиа, Thomas Cook
Материалы по теме
Ликвидация туроператора Thomas Cook. Что важно знать
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter