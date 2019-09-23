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«Дело 27 июля» ,  
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СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой отменить обвинительный приговор задержанным на несогласованных акциях в Москве программисту Константину Котову и актеру Павлу Устинову. Соответствующее обращение размещено на сайте организации.

«Какие бы то ни было действия по ограничению права граждан на демонстрации возможны, только если угроза общественной безопасности является реальной, а не мнимой и не абстрактной. Наличие такой угрозы должно быть доказано в состязательном процессе», — говорится в обращении.

В документе также отмечается, что реальность угрозы общественной безопасности в случае с задержанием Котова и Устинова вызывает серьезные сомнения. В СПЧ отметили, что в данном судебном процессе Тверской суд «исключил состязательность, отказавшись рассматривать видеоматериалы, полностью опровергающие позицию стороны обвинения». Однако эти материалы являются общеизвестными, и в интернете их активно обсуждает огромная аудитория, вызывая обоснованное возмущение вынесенными судебными решениями. Тем самым авторитету правовой системы России наносится серьезный ущерб, отметили правозащитники.

По данным СК, Котов был задержан и доставлен в следственный отдел при попытке скрыться 13 августа. 5 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к четырем годам лишения свободы за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 212.1 УК РФ). Свою вину он не признал.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил выпускника Высшей школы сценических искусств Павла Устинова к 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику ОМОНа в день несанкционированного митинга 3 августа на Пушкинской площади, в результате чего омоновец получил вывих руки. 5 августа Тверской районный суд предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и заключил под стражу до 3 октября.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения Павлу Устинову с заключения под стражей на подписку о невыезде. В тот же день его выпустили из СИЗО. Свою вину Устинов не признал, пояснив, что он случайно оказался на митинге.

Теги: Совет по правам человека, прокурор Москвы
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