«Первый канал» назвал возвращение Друзя прерогативой создателей ЧГК

Создатели телеигры «Что? Где? Когда?» (ЧКГ) могут самостоятельно решать, кто входит в состав клуба. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Первого канала».

«Мы с глубоким уважением относимся к создателям «Что? Где? Когда?» и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними», — сообщили там, комментируя возвращение в ЧКГ Александра Друзя.

О возвращении игрока в клуб 23 сентября объявила компания «Игра-ТВ», которая производит шоу. Решение было принято с учетом принесенных им извинений, а также в связи с тем, что «прошло достаточно времени», говорилось в сообщении компании. Главный редактор выходящей на «Первом канале» программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, обвинивший Друзя в попытке подкупа, назвал это решение «позорным».

В феврале этого года Бер заявил, что Друзь перед съемками очередного выпуска «Кто хочет стать миллионером?» попросил о помощи с выигрышем главного приза (3 млн руб.), пообещав взамен поделиться деньгами. Главред программы опубликовал запись разговора с Друзем, подлинность которой подтвердил игрок ЧКГ. Однако, по словам Друзя, сделку предложил сам Бер, а он лишь «старательно подыграл».