Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

«Первый канал» отстранил Александра Друзя от участия в телепрограмме «Что? Где? Когда?» после того, как его обвинил в подкупе главный редактор «Кто хочет стать миллионером?»

Александр Друзь (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» (ЧГК) до конца года, однако играть в этом сезоне он не будет, сообщается на сайте компании «Игра-ТВ», которая производит шоу.

«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб», — говорится в сообщении.

До конца сезона в команде Виктора Сиднева вместо Друзя будет играть Инна Семенова. «Александр Друзь будет присутствовать на играх, но участвовать в них в этом сезоне не будет. В следующем сезоне надеемся его увидеть за игровым столом», — объяснили РБК в пресс-службе «Игра-ТВ».

Илья Бер, обвинивший Друзя в попытке подкупа, в разговоре с РБК назвал решение компании «Игра-ТВ» вернуть магистра в ЧГК позорным.