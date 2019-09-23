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Технологии и медиа ,  
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Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»
«Первый канал» отстранил Александра Друзя от участия в телепрограмме «Что? Где? Когда?» после того, как его обвинил в подкупе главный редактор «Кто хочет стать миллионером?»
Александр Друзь (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» (ЧГК) до конца года, однако играть в этом сезоне он не будет, сообщается на сайте компании «Игра-ТВ», которая производит шоу.

«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб», — говорится в сообщении.

До конца сезона в команде Виктора Сиднева вместо Друзя будет играть Инна Семенова. «Александр Друзь будет присутствовать на играх, но участвовать в них в этом сезоне не будет. В следующем сезоне надеемся его увидеть за игровым столом», — объяснили РБК в пресс-службе «Игра-ТВ».

Илья Бер, обвинивший Друзя в попытке подкупа, в разговоре с РБК назвал решение компании «Игра-ТВ» вернуть магистра в ЧГК позорным.

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Эрнст назвал условие возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»

В феврале главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Илья Бер обвинил Друзя в подкупе. По его словам, магистр ЧГК пообещал поделиться выигрышем в обмен на заранее предоставленные ответы. В подтверждение своих слов Бер опубликовал запись разговора. Он попросил комиссию по этике Международной ассоциации клубов (МАК) дисквалифицировать Друзя как игрока ЧГК, а также организатора турниров и функционера МАК.

Друзь подтвердил подлинность записи, однако заявил, что сделку с вопросами ему предложил Бер, а сам он «старательно подыграл ему».

В феврале «Первый канал» отстранил Бера и Друзя от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Поступок Бера и Друзя на канале сочли неэтичным и недопустимым, отметив, что они сделали своих коллег и зрителей заложниками «своих подозрений в отношении друг друга».

В мае Друзь извинился за скандал, выразив сожаление в связи с тем, что произошедшее причинило репутационный ущерб МАК. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в начале сентября заявил, что Друзь может вернуться в «Что? Где? Когда?», если «объяснится перед телезрителями».

Авторы: Константин Нагаев, Любовь Порываева, Екатерина Костина
Теги: телешоу
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