Обвинивший Друзя в попытке подкупа Бер ответил на его возвращение в ЧГК

Обвинивший Друзя в попытке подкупа Бер ответил на его возвращение в ЧГК

Бывший главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Илья Бер сообщил РБК, что знает о возвращении Александра Друзя в клуб «Что? Где? Когда» (ЧГК).

«Мне про это известно уже. То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить [вернуть Друзя] и раньше, я знаю», — сказал Бер.

По его словам, это желание и это решение «позорное в отношении телекомпании «Игра-ТВ». «Друзя же возвращают просто зрителем в зале. Я бы с точки зрения репутации программы очень не рекомендовал и в следующем сезоне возвращать Друзя к игре», — добавил он.

Ранее телекомпания «Игра-ТВ», которая выпускает программу, сообщила, что Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?», однако принимать участие в его играх до конца сезона не будет.