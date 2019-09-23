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Обвинивший Друзя в попытке подкупа Бер ответил на его возвращение в ЧГК

Бывший главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Илья Бер сообщил РБК, что знает о возвращении Александра Друзя в клуб «Что? Где? Когда» (ЧГК).

«Мне про это известно уже. То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить [вернуть Друзя] и раньше, я знаю», — сказал Бер.

По его словам, это желание и это решение «позорное в отношении телекомпании «Игра-ТВ». «Друзя же возвращают просто зрителем в зале. Я бы с точки зрения репутации программы очень не рекомендовал и в следующем сезоне возвращать Друзя к игре», — добавил он.

Технологии и медиа
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

Ранее телекомпания «Игра-ТВ», которая выпускает программу, сообщила, что Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?», однако принимать участие в его играх до конца сезона не будет.

Магистр ЧГК Александр Друзь был отстранен от участия в программах «Первого канала» после того, как Илья Бер, который тогда был главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?», обвинил его в попытке подкупа. По словам Бера, Друзь предложил ему поделиться деньгами, если он поможет ему выиграть главный приз в 3 млн руб. на программе, которую Бер готовил. Разговор с Друзем главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» записал на диктофон, после чего обратился в правление и комиссию по этике Международной ассоциации клуба (МАК) «Что? Где? Когда?» с предложением дисквалифицировать Друзя.

Магистр в ответ на обвинения заявил, что Бер сам предложил сделку, а он лишь «старательно подыграл».

После разбирательства «Первый канал» назвал «неэтичными и недопустимыми» поступки как магистра ЧГК, так и поступки Ильи Бера. Они оба «осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу», заявили тогда в пресс-службе. Руководство канала приняло решение отстранить от участия в программах на «Первом» и Бера, и Друзя.

В разговоре с РБК Бер уточнил, что его отстранение все еще действует.

Теги: «Что? Где? Когда?», новости РБК
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