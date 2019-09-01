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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
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Эрнст назвал условие возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что Друзь может вернуться к участию в программах телеканала, если объяснится со зрителями по поводу обвинений в подкупе. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения очень высока», — сказал Эрнст.

Общество
Главред «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Друзя в попытке подкупа

В феврале этого года главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Илья Бер обвинил магистра игры «Что? Где? Когда?» Друзя в подкупе. Он заявил, что Друзь накануне съемок обратился к Беру с предложением «помочь выиграть 3 млн руб.» и пообещал поделиться выигрышем в обмен на заранее предоставленные ответы на вопросы игры. В качестве доказательства Бер опубликовал аудиозапись разговора. Он также обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов (МАК) с предложением дисквалифицировать Дузя как игрока «Что? Где? Когда?» и как «организатора турниров и функционера МАК».

Друзь в свою очередь подтвердил подлинность записи, но заявил, что Бер сам предложил ему сделку с вопросами, а он лишь «старательно подыграл ему».

Общество
Друзя и Бера отстранили от участия в программах «Первого канала»

Первый канал объявил об отстранении Друзя и Бера от участия в телепрограммах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» Канал счел неэтичным и недопустимым поступок обоих, так как они «сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих коллег — телевизионщиков, причастных к созданию шоу».

В конце мая Друзь извинился за скандал с телешоу «Кто хочет стать миллионером?» и выразил сожаление, что его действия нанесли ущерб репутации МАК. Правление ассоциации ликвидировало комиссию по этике, которую он возглавлял.

Теги: Константин Эрнст, «Что? Где? Когда?»
Материалы по теме
Друзь извинился за скандал с «Кто хочет стать миллионером?»
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Главред «Кто хочет стать миллионером?» назвал слова Друзя враньем
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Друзя и Бера отстранили от участия в программах «Первого канала»
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