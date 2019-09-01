Эрнст назвал условие возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что Друзь может вернуться к участию в программах телеканала, если объяснится со зрителями по поводу обвинений в подкупе. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения очень высока», — сказал Эрнст.

В феврале этого года главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Илья Бер обвинил магистра игры «Что? Где? Когда?» Друзя в подкупе. Он заявил, что Друзь накануне съемок обратился к Беру с предложением «помочь выиграть 3 млн руб.» и пообещал поделиться выигрышем в обмен на заранее предоставленные ответы на вопросы игры. В качестве доказательства Бер опубликовал аудиозапись разговора. Он также обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов (МАК) с предложением дисквалифицировать Дузя как игрока «Что? Где? Когда?» и как «организатора турниров и функционера МАК».

Друзь в свою очередь подтвердил подлинность записи, но заявил, что Бер сам предложил ему сделку с вопросами, а он лишь «старательно подыграл ему».