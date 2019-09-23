МВД назвало «шпиона ЦРУ» в России пропавшим без вести

Бывший сотрудник Кремля Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, был объявлен в России в международный розыск как без вести пропавший. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответ МВД на запрос агентства.

Подробности о том, кто инициировал розыск, в ведомстве не раскрыли.

Телеканал CNN 9 сентября сообщил о том, что в 2017 году американские спецслужбы провели секретную операцию и вывезли из России ценного агента, бывшего «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в госорганах США, заявил, что речь идет об Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в посольстве в Вашингтоне и администрации президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подвердил информацию о том, что Смоленков работал в Кремле. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова, в свою очередь, также подтвердила сведения о дипломатической работе Смоленкова в Штатах. По ее словам, Москва поставила перед Вашингтоном вопросы по линии Интерпола в связи с публикациями в СМИ о нахождении россиянина в США.



