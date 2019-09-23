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Глава «Дома с маяком» заявила о проблемах с лекарствами для детей

Глава фонда и детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице в Facebook сообщила о том, что дети и их родители продолжают испытывать сложности с получением необходимых им, но не зарегистрированных в России лекарств. Ранее о закупке нужных препаратов заявляли в правительстве.

«Не помню, сколько уже прошло после новости во всех СМИ, что Минздрав закупил детям лекарства на год вперед? Пока ни у одного ребенка препарата так и нет. И непонятно даже, куда обращаться родителям, чтобы лекарство получить?» — написала Мониава.

О закупке необходимых лекарств для детей правительство заявляло в конце августа. В начале сентября средства на эти цели пообещал выделить премьер Дмитрий Медведев.

Однако, отметила Мониава, Минздрав не предоставляет родителям информацию, как именно они могут получить необходимые лекарства, в частности фризиум. Ранее самостоятельная покупка родителями этого препарата, как и некоторых других лекарств, становилась поводом для возбуждения уголовных дел. «У 90% семей не оформлены документы. Какое медучреждение может сделать им документы? Информации от Минздрава, куда обращаться родителям за документами, — нет», — рассказала глава фонда.

Из-за отсутствия поддержки со стороны Минздрава родители вынуждены продолжать использовать услуги нелегальных перекупщиков и черный рынок, сообщила Мониава. «Как справляются семьи сейчас? Спасибо нелегальным перекупщикам. Не все ушли с черного рынка, слава Богу. Все еще можно купить препараты нелегально, и именно благодаря перекупщикам дети пока не умирают. Но это значит, что завтра любую из мам могут задержать и, как и раньше, открыть уголовное дело», — рассказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава России.

Общество
Глава фонда заявила о риске новых дел против покупающих лекарства матерей

Фонд «Дом с маяком» ранее сообщал об уголовных делах из-за покупки незарегистрированных в России лекарств, завозимых родителями из-за рубежа. Дела возбуждались по статьям о контрабанде наркотических средств. Матери детей-инвалидов 16 августа написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с не легализованными в России противоэпилептическими препаратами, в частности с фризиумом.

Теги: лекарства, дети, благотворительный фонд
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